هل تتمكن اللقاحات من السيطرة على المتحورات الجديدة لكورونا؟.. معركة جديدة

أعلنت شبكة تلفزيون «إن دي تي في» الهندية، إصابة 6 أشخاص من 4 دول بالمتحور الجديد BA.2.86 وهي سلالة جديدة عالية التحور من فيروس كورونا، ما أثار قلق العلماء كونها تحتوي على 36 طفرة تميزها عن متغير XBB.1.5 السائد حاليًا.

السلالات الجديدة من كورونا شديدة التحور

وأشارت إلى أنه مازال الوقت مبكرًا لتصنيف الفيروس الجديد BA.2.86 على أنه خطير، إذ أكدت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية للوقاية ومكافحة الأمراض أنه لا يوجد دليل حتى الآن بأن (Piorla) BA.2.86 ينتشر بشكل أسرع أو يسبب مرضًا أكثر خطورة من المتحورات السابقة.

6 إصابات حتى الآن بالمتحور الجديد BA.2.86

وأكد مركز السيطرة على الأمراض CDC أنه من الضروري الاستمرار على الإرشادات الوقائية لكوفيد 19، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات ودخول مصابين إلى المستشفيات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، نتيجة الإصابة بالمتحورات الجديدة من أمثال إيريس EG.5 .

وأشارت الشبكة التلفزيونية الهندية إلى أن حالات الإصابة الـ6 بالمتحور الجديد BA.2.86 موجودين بواقع إصابة بالولايات المتحدة وإصابة بإسرائيل و4 إصابات بالدنمارك.

الوقت مبكر للتعرف على طبيعة المتحورات الجديدة

ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور إس ويسلي لونج، المدير الطبي لعلم الأحياء الدقيقة التشخيصية في مستشفى هيوستن ميثوديست أن المتحور الجديد BA.2.86 تعود لمتحورات سابقة لفيروس كورونا، ما يفسر صعوبة استهدافها ومقاومتها باللقاحات الحالية، غير أنه مازال الوقت مبكرًا للتأكد من الأمر، إذ يجرى رصد ما إذا كان BA.2.86 ستنضم للمتحورات الأخرى من الفيروس أو سيكون لديها مقاومة كبيرة للجهاز المناعي واللقاحات.

تراجع اهتمام الدول بالإجراءات الاحترازية

العديد من البلاد تراجعت بالتدابير الاحترازية، وبإجراء الاختبارت الخاصة بالكشف عن المتحورات، بحسب ما أكد الدكتور إريك توبول خبير الجينوم، مشيرًا إلى أن الطفرات الجديدة BA.2.86 تختلف جذريًا في هيكلها مقارنة بالمتغيرات السابقة.

وأوضح أن الانتشار الواسع لـBA.2.86 قد يتسبب على الأرجح في المزيد من الإصابات والوفيات خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرًا إلى أنه مازال مبكرا من التأكد من كونه واسع الانتشار أم لا.

ارتفاع الإصابات في المستشفيات بالولايات المتحدة منذ بداية يوليو

وأضاف أن الإصابات بمتحورات كورونا بأقسام الطوارئ بالمستشفيات في الولايات المتحدة ما زالت منخفضة، غير أنها بدأت بالارتفاع منذ بداية الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الموجودة على موقع CDC، غير أن الأطباء بهذه المستشفيات سجلوا ملاحظاتهم أن المرضى المصابين بمتحور إيريس الذين شوهدوا في الأسابيع الأخيرة تحتلف إصابتهم عن المرضى خلال الموجات السابقة للوباء.

تأثير اللقاحات على المتحورات الجديدة

وأشار المتحدث باسم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أنه استنادًا إلى الأدلة المتاحة حتى الآن يصعب التعرف على المخاطر وتقدير حجمها إن وجدت.

وذكرت شركة موديرنا في بيان لها أن التجارب الأولية تشير إلى أن أحدث نسخة من اللقاح أظهرت نتائج جيدة ضد متحور إيريس ومتغير ذي صلة يسمى Fornax، والذي بدأ ينتشر في الولايات المتحدة بالأونة الأخيرة.

وصرحت شركة فايزر بأن اللقاح أظهر تأثير محايد على دراسة أجريت على الفئران المصابين بمتحور إيريس، غير أن هناك اعتقاد بأن توفير اللقاحات يكون دفاعا ضد الإصابة بالمتحورات الجديدة والوفاة.