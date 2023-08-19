ما هي قصة أحدث متحور كورونا (BA.2.86)؟.. ظهر في 3 قارات دفعة واحدة

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، وسط ارتفاع أعداد الحالات، حيث أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها تتعقب سلالة جديدة من فيروس (COVID-19)، تم اكتشافها مؤخراً، تسمى (BA.2.86)، عقب تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية، على أنها سلالة ضمن فئة «متغير قيد المراقبة»، بسبب عدد الطفرات الكبير فيها.

حديث سابق لأوانه

وبينما أكدت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم التهديد الذي تشكله السلالة الجديدة (BA.2.86)، أشار موقع «تايمز أوف إنديا» إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان متغير (BA.2.86) سيكون أكثر خطورة من سلالات كورونا المنتشرة حالياً.

ظهور طفرات مستمرة

ومع بدء ظهور الحالات في جميع أنحاء العالم، أثارت العشرات من التغييرات الجينية للسلالة دهشة علماء الفيروسات، تتضمن طفرات هذا المتغير بعض التغييرات في الأجزاء الرئيسية من الفيروس، التي قد تساعده بشكل أفضل على تفادي مناعة الجسم من الإصابات السابقة أو التطعيم.

متغيرات مستمرة

وبدوره، قال جيسي بلوم، عالم الأحياء التطوري في مركز «فريد هتش للسرطان»، في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) اليوم السبت: «يشير المسح الطفري العميق إلى أن المتغير (BA.2.86) سيكون له هروب مساوٍ أو أكبر من (XBB.1.5) من الأجسام المضادة الناتجة عن متغيرات ما قبل (Omicron)، والجيل الأول منه»، مشيراً إلى أن هذه السلالة الجديدة لديها 36 طفرة، بالنسبة لمتغير (XBB.1.5).

ظهور في 3 قارات

وحتى الآن، أشارت تقارير إلى اكتشاف حالات (BA.2.86) في عدد من الدول في ثلاث قارات مختلفة، منها الدنمارك في أوروبا، وإسرائيل في غرب آسيا، والولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، وبحسب خبراء، يشير هذا إلى أن المتغير الجديد قادر على الانتشار على نطاق واسع، ويمكن أن ينتشر دون أن يتم اكتشافه لبعض الوقت.

تتبع السلالة الجديدة

وفي الوقت الحالي، يقول الخبراء إن سلالة (BA.2.86) ستظل بحاجة إلى إظهار قدرتها على المنافسة مع سلالات أخرى سريعة الانتشار من (XBB Omicron)، المتغير بالفعل في جميع أنحاء العالم، من أجل أن تكون أكثر من «فضول علمي»، حسبما ذكرت شبكة (CBS) الأمريكية.

أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة

وبحسب دراسة حديثة من (ZOE)، وهي مشروع بحثي صحي لشركة (Zoe Limited) البريطانية، فإن أعراض كوفيد الشائعة حالياً، تشمل التهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف والعطس والسعال مع أو بدون البلغم والصداع والصوت الأجش وآلام العضلات.