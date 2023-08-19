العالم أمام سيناريوهين بعد ظهور المتحور Piorla.. أحدهما خطير

لم يتجاوز العالم بعد صدمة المتحور الجديد إيريس المتحور رقم 600 من متحورات كورونا الذي انتشر بشكل كبير بعد دخوله أكثر من 60 دولة في فترة وجيزة، وحصده آلاف الأرواح، ليأتي الإعلان عن ظهور متحور «Pirola «BA.2.86.

الدنمارك بؤرة الفيروس الجديد

وقال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، إن هذا المتحور ظهر لأول مرة في دولة الدنمارك، أما الآن فهو انتشر بـ3 دول وأصيب به 4 اشخاص، مشيرًا إلى أن المتحور الجديد «Pirola « BA.2.86 يتضمن 36 طفرة وهي نسبة كبيرة تفوق تلك الطفرات التي حققها متحور أوميكرون في نسخته الأولى.

التسلسل الجيني السر وراء انتشار الفيروسات والمتحورات الجديدة

وأضاف «عودة» في حديثه لـ«الوطن»، أن ظهور المتحورات الجديدة بالآونة الأخيرة ترجع للتسلسل الجيني للفيروس الموجود بكل دولة، إذ أنه كلما كان هناك تسلسل جيني كلما تم الإعلان عن اكتشافات لفيروسات ومتحورات وطفرات جديدة.

إيريس يستوطن في أكثر من 60 دولة

وأوضح خبير الصحة العالمي أنه حتى الآن لا زال الحديث مستمرا عن عائلة أوميكرون بعد أن وصل إلى أكتر من 600 سلالة من بينها المتحور إيريس الذي يثير قلق العالم الآن، لافتًا إلى أن إيريس الآن يستوطن في أكتر من 60 دولة.

السيناريو الأول

وكشف «عودة»، عن أن متحور Pirola BA.2.86 لا زال قيد البحث للتعرف على ما إذا كان يتبع عائلة أوميكرون كمتحور إيريس، لتحديد مدى خطورته، وفي هذه الحالة يعتقد أن يكون له نفس السمات في الانتشار السريع والاستجابة للقاحات القوية الموجودة الآن، خاصة أن معظم الطفرات تشترك في نحو 90% من السمات، وهو يعد السيناريو الآمن.

السيناريو الثاني

السيناريو الثاني هو أن تثبت صحة الأبحاث التي يقوم بها العلماء بالفترة الحالية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التي ترجح أن الفيروس الجديد Pirola BA.2.86 لا يتبع عائلة الأوميكرون أو غيره من السلالات الأخرى المتعارف عليها، أي أن العالم أمام فيروس جديد، وهو السيناريو الأكثر خطورة، وفقًا لخبير الصحة العالمي.

وقال خبير الصحة العالمي إن الأعراض الأخيرة للأوميكرون هي أعراض خفيفة وغير خطيرة لا تسبب الدخول للمستشفيات او لغرف الإنعاش، اما المتحورات الأخيرة تشترك في 3 أعراض أساسية تم ملاحظة ندرتها بحالات الإصابات وهي: ارتفاع درجة الحراة وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق التي كانت أبرز الأعراض بالماضي.

أعراض الفيروس الجديد عودة لأعراض كورونا الأولى

وتابع أن أعراض «Pirola « BA.2.86 حتى الآن ليست خطيرة، غير أن الـ4 حالات تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وفقدان حاسة الشم وفقدان حاسة التذوق وهو ما يعني ردة للوراء في صفات وأعراض الفيروس خاصةً مع أوميكرون.

طرق الوقاية

وشدد «عودة» على ضرورة الالتزام بالوقاية واتباع جميع الارشادات، وطلب المشورة الطبيه وزيارة الطبيب في حالة ظهور الأعراض المتعارف عليها، مع ضرورة الإلتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة بدون كمامة مثل السينمات والأماكن المزدحمة، خاصةً أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بكل فيروس هو التواجد بالأماكن المغلقة والمزدحمة.

وأكد خبير الصحة العالمية أهمية أن الالتزامات بالكمامات والحصول على اللقاحات خاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السرطان وأمراض الدم وأمراض الجلطات الدموية والقلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي.