غلق باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2023 اليوم

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات من أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق أعمال فرز رغبات الطلاب وتوزيع الطلاب على الكليات وفقاً للأعداد المقررة لها للوقوف على الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2023

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الساعات المقبلة لوضع كافة القواعد و الضوابط الخاصة بأعمال تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2023، وتحديد موعد اعلان النتيجة، موضحة أنَّ الكشف عنها سيكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرّها مجلس الجامعات الخاصة، على أن تنتهي أعمال التقديم مطلع شهر أكتوبر المقبل.