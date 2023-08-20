الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية بجامعة المنوفية.. بينها «الذكاء الاصطناعي»

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب تنسيق الكليات للمرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة، بعد مد التقديم حتى مساء اليوم الأحد، ويهتم الطلاب بمعرفة الكليات المتوفرة في جامعة المنوفية في المرحلة الثانية للقسمين الأدبي والعلمي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الكليات المتوفرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بجامعة المنوفية للقسمين العلمي والأدبي، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات شاغرة في جامعة المنوفية للقسم العلمي

وجاءت كليات القسم العلمي على النحو التالي:

طب بيطري المنوفية

فني تمريض بشبين الكوم

علوم المنوفية بشبين الكوم

زراعة المنوفية بشبين الكوم

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية طفولة مبكرة المنوفية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية المنوفية بشبين الكوم

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب المنوفية بشبين الكوم

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

إعلام المنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

الفني التجاري بقويسنا

كليات شاغرة في جامعة المنوفية للقسم الأدبي

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات والمعاهد الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية بجامعة المنوفية 2023 للقسم الأدبي، وجاءت كالتالي:

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم.