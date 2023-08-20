يتطلع طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية إلى معرفة مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة أدبي بتنسيق المرحلة الثانية، خاصة مع قرب انتهائها، إذ يجري غلق باب التقديم مساء الأحد 20 أغسطس.

مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة أدبي بتنسيق المرحلة الثانية

وحددت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، والذي جاء مقاربا للعام الماضي مما يجعل مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة الأدبية في المرحلة الثانية كالآتي:

- تربية المنصورة ‏308 درجات.‏

- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة ‏296‏ درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنصورة ‏293‏ درجة.

- تجارة المنصورة ‏292 درجة.‏

- تربية (تعليم ابتدائي) ‏290‏ درجة.

- آداب المنصورة 284‏ درجة.

- تجارة انتساب موجه المنصورة ‏274‏ درجة.

- آداب انتساب موجه المنصورة ‏270 درجة.‏

- سياحة وفنادق المنصورة ‏267 درجة.‏

- تربية نوعية المنصورة ‏265 درجة.‏

- حقوق المنصورة ‏256‏ درجة.

- حقوق انتساب موجه المنصورة ‏251‏ درجة.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر ‏250‏ درجة.

التقديم لتنسيق المرحلة الثانية

وقامت وزارة التعليم العالي بمد فترة التقديم في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، والذي يجري التسجيل به من هنا من خلال كتابة الرغبات الخاصة بكل طالب وطالبة في الشعبة الأدبية الذي وصل الحد الأدنى بها إلى 58%.