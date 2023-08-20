«النقل»: إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في العين السخنة

أكدت وزارة النقل، حرصها على توطين صناعة النقل في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وعدم الاستيراد من الخارج، موضحة أنه جاري إنشاء 7 مصانع متخصصة في مناطق مختلفة في مصر، لإنتاج كل ما يتعلق بالوحدات المتحركة للمترو والسكك الحديد.

وذكرت وزارة النقل في تقرير لها، إنه جاري العمل على إنشاء مصنع قضبان سكك حديدية في العين السخنة، موضحة أن المصنع من المقرر أن ينتج نصف مليون طن قضبان سكك حديدية سنويا.

إنتاج قضبان السكك الحديدية

وأوضحت الوزارة، أنّ احتياجات السكة الحديد والمترو في مصر من القضبان تصل إلى حوالي 200 ألف طن سنويا، لافتا إلى أنه من المقرر الحصول عليها من المصنع وتوريد الباقي للخارج لتوفير العملة الصعبة في مصر.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تستورد 100 ألف طن قضبان سكة حديد سنويا، مؤكدة أن الجهود الحالية لعدم الاستيراد من الخارج والاعتماد على التصنيع المحلي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

مصانع جارِ العمل على إنشاءها في مصر

- مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية

- مصنع بمنطقة كوم أبو راضى لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية

- مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر

- مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية

- مصنع لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد

- مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية