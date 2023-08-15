ميناء 6 أكتوبر الجاف يستقبل 23 حاوية من «السخنة» عبر خطوط السكة الحديد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية منذ تشغيله تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحه وتشغيله رسميا في منتصف يونيو الماضي.

خطوط السكك الحديدية

استقبل ميناء أكتوبر الجاف، أحد القطارات المحملة بـ 23 حاوية «واردة» من ميناء السخنة عبر خطوط السكك الحديدية، والتي اعقبها استقبال الميناء لعدد من القطارت المحملة بالحاويات القادمة من الموانئ البحرية المختلفة.

تفريغ الحاويات

جاءت شحنة القطارات، عبر الخط الملاحي‏ «CMA» وتم تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بها من تفريغ الحاويات في ميناء السخنة والنقل مباشرة للفحص بالأشعة ثم النقل إلى ساحة انتظار محطة القطار، وهو ما يعزز ويبرز الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات.

يمثل ميناء السادس من أكتوبر الجاف، وفق تقرير للهيئة، طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.