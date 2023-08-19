السكة الحديد توفر ميزة الدفع الإلكتروني لحجز تذاكر القطارات بالكروت الذكية

تسعى وزارة النقل دوما، إلى تطوير خدماتها للتسهيل على جمهور الركاب من مستقلي القطارات، وفي هذ الإطار قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية، التي تتمثل في «كروت الائتمان وكروت الخصم المباشر الـDebit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني POS لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر.

ووفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 100 ماكينة بالمحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعدد 54 محطة مرحلة أولى، ويجري تشغيلها في بقية المحطات تباعا، ليصبح بإمكان المواطنين الدفع عن طريق تلك الكروت الذكية أو الدفع النقدي.

حالات استرجاع التذاكر بكروت الائتمان

وفيما يتعلق باسترجاع التذاكر، التي جرى شرائها عن طريق الكروت الذكية، وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا، من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقا لقواعد وتعليمات الهيئة.

محطات استخدام الكروت الذكية لحجز تذاكر القطار

وإليكم أبرز المحطات التي يمكن فيها استخدام الكروت الذكية للدفع الإلكتروني، التي جاءت على النحو التالي:

ويستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يدفع ثمن التذكرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم تذكرته إلكترونيا وطباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف دون الحاجة للذهاب إلى شباك التذاكر، كما تمكن الخدمة من تسجيل البيانات الأساسية، مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، لحجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بـ15 يوما.