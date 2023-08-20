السعودية تعلن عودة الشيخ ماهر المعيقلي لإمامة المسجد الحرام بعد شفائه

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية، عن عودة الشيخ ماهر المعيقلي إلى إمامة المصلين في المسجد الحرام ابتداء من اليوم الأحد، بعد تعافيه إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأسبوع الماضي، إذ أمّ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام، المصلين واستكمل صلاة الجمعة.

الشيخ ماهر المعيقلي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله كشف على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن تعرض الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام لوعكة صحية لم يستطع على إثرها استكمال إمامته لصلاة الجمعة.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام، إنَّ الدكتور ماهر المعيقلي شعر بإعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مضيفا خلال بيان أصدره حينها أن المشروع في مثل تلك الأمور أن يتأخر ويقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويؤم هو به، كما طمأن الجميع بأن الشيخ ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.

«شؤون الحرمين» تعلن إمام المسجد الحرام الاحتياطي بديلا للمعيقلي

وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أعلنت عن خطيب وإمام المسجد الحرام الاحتياطي، الجمعة الماضية، بعد تعرض الشيخ ماهر المعيقلي، لوعكة صحية، ولم يستطع على إثرها استكمال الصلاة، ليكون خطيب الجمعة السابقة بالمسجد الحرام هو الشيخ أسامة بن عبدالله خياط.