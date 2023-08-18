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«شؤون الحرمين» تكشف عن خطيب الجمعة اليوم بالمسجد الحرام

كتب:

سارة ثروت
09:34 ص | الجمعة 18 أغسطس 2023
الشيخ أسامة بن عبد الله خياط

الشيخ أسامة بن عبد الله خياط

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن خطيب وإمام المسجد الحرام الاحتياطي، اليوم الجمعة، بعد تعرض الشيخ ماهر المعيقلي، لوعكة صحية خلال أداء صلاة الجمعة الماضية، ولم يستطع على إثرها استكمال الصلاة. 

خطيب المسجد الحرام اليوم الجمعة

وكشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن خطيب صلاة الجمعة اليوم، بعد نشرها على حسابها الشخصي عبر تطبيق «إكس» «تويتر سابقا»، أن خطيب الجمعة بالمسجد الحرام هو الشيخ أسامة بن عبد الله خياط، ليحل محل الشيخ ماهر المعيقلي.

وشدد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، خلال الساعات القليلة الماضية، على ضرورة العناية بخطيب صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، والبحث عن الخطيب الاحتياطي بشكل سريع.

ونشرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أوامر الشيخ السديس بوضع خطط الاستعدادات لاستقبال كافة المصلين لصلاة الجمعة اليوم في الحرمين الشريفين، وبتهيئة الأجواء الإيمانية والبيئة التعبدية الدينية، وإثراء تجربة القاصدين.

وعكة صحية لخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي

ويذكر أن الشيخ ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، قد تعرض لأزمة صحية، خلال تأديته صلاة الجمعة الماضية، ما دفعه للوقوف وعدم استكمال الصلاة، وحل محله الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأظهرت الفحوصات أن «المعيقلي» قد أصيب بحالة من الإرهاق الشديد جعلته يحتاج إلى الراحة، وعدم تقديم لخطبة اليوم الجمعة.

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بقلم سارة ثروت