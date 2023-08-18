«شؤون الحرمين» تكشف عن خطيب الجمعة اليوم بالمسجد الحرام

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن خطيب وإمام المسجد الحرام الاحتياطي، اليوم الجمعة، بعد تعرض الشيخ ماهر المعيقلي، لوعكة صحية خلال أداء صلاة الجمعة الماضية، ولم يستطع على إثرها استكمال الصلاة.

خطيب المسجد الحرام اليوم الجمعة

وكشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن خطيب صلاة الجمعة اليوم، بعد نشرها على حسابها الشخصي عبر تطبيق «إكس» «تويتر سابقا»، أن خطيب الجمعة بالمسجد الحرام هو الشيخ أسامة بن عبد الله خياط، ليحل محل الشيخ ماهر المعيقلي.

خطيب الجمعة بـ #المسجد_الحرام pic.twitter.com/FoV6W1EU97 — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 17, 2023

وشدد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، خلال الساعات القليلة الماضية، على ضرورة العناية بخطيب صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، والبحث عن الخطيب الاحتياطي بشكل سريع.

وجه معالي #رئيس_الشؤون_الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بالعناية بخطيب صلاة الجمعة غدا وضرورة وجود الخطيب الاحتياط.. #عبدالرحمن_السديس #رئاسة_الشؤون_الدينية_بالمسجد_الحرام_والمسجد_النبوي pic.twitter.com/Szi0wAEsZx — رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) August 17, 2023

ونشرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أوامر الشيخ السديس بوضع خطط الاستعدادات لاستقبال كافة المصلين لصلاة الجمعة اليوم في الحرمين الشريفين، وبتهيئة الأجواء الإيمانية والبيئة التعبدية الدينية، وإثراء تجربة القاصدين.

وعكة صحية لخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي

ويذكر أن الشيخ ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، قد تعرض لأزمة صحية، خلال تأديته صلاة الجمعة الماضية، ما دفعه للوقوف وعدم استكمال الصلاة، وحل محله الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأظهرت الفحوصات أن «المعيقلي» قد أصيب بحالة من الإرهاق الشديد جعلته يحتاج إلى الراحة، وعدم تقديم لخطبة اليوم الجمعة.