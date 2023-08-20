«التموين»: إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ مكتب السجل التجاري النموذجي المميز داخل مقر المنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وشهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وخدمات السجل التجاري.

خدمات السجل التجاري إلكترونيا

ولفت رئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أنّه في إطار التحول الرقمي، استحدث الجهاز نموذجا جديدا لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، وجرى إتاحة خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، ويأتي من بين الخدمات المتاحة:

- طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية.

- ستدلال عن القيد بالسجل التجاري.

- حجز موعد في المكتب.

- استعلام عن بيانات مكتب.

- مستخرج من السجل التجاري.

- استعلام عن السجل التجاري.

- طلب تجديد سجل تجاري.

- طلب شهادة بيانات للسجل.

- خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمي القومي».

- إضافة منشأة «إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي».

بوابة مصر الرقمية

وأضاف عشماوي، أنّ إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية تجارية على مستوى محافظات الجمهورية.