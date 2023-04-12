«التموين» تعلن ربط قواعد بيانات «السجل التجاري».. وخطة لإصدار بطاقة رقمية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 108 مكاتب، لخدمة أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجميع الشركات، من أجل تسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري.

مكاتب السجل التجاري في المراكز التجارية لأول مرة

وفي بيان صحفي، أشار وزير التموين إلى التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية، من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري، لخدمة قاعدة عملاء البنوك، معلنا عن تواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

إصدار بطاقة السجل التجاري الرقمية

وأعلن المصيلحي عن إصدار بطاقة السجل التجاري الرقمية، ضمن خطة وزارة التموين لرقمنة الخدمات وميكنتها، من خلال بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية، مشيرا إلى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة وفروعها، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة.

وأوضح أن البطاقة الجديدة تتيح طلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وخدمات رمز الاستجابة السريع QR Code، مع استخدام بطاقة السجل التجاري الرقمي في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي.