«التموين»: زيادة معاملات السجل التجاري لـ3.8 مليون معاملة في 2022-2023

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالي 2022-2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بـ1.5 مليون معاملة في العام المالي 2021-2022، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.

توصيل خدمات السجل التجاري

ولفت مساعد وزير التموين، إلى إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، وجرى إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ومن خلال بوابة مصر الرقمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح اليوم، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

السجل التجاري النموذجي المميز

وتفقد وزير التموين، ومحافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة لمتابعة آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتا إلى أنّ المكتب يقدّم مجموعة خدمات للعملاء، وأنّه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى محافظة الجمهورية تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.