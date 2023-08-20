«التموين» تفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي داخل منطقة لوجيستية في الغربية

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية تجارية على مستوى محافظات الجمهورية.

التحول الرقمي

ورافق وزير التموين خلال الافتتاح، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التنمية، استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة للتجارة الداخلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية اللوجيستية في طنطا، أُنشئ على مساحة 120 مترا، ويتضمن 6 شبابيك، ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميا، كما يقدّم المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.