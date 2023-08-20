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ضبط سائق اصطدم بطفلة أثناء عبورها الطريق في القاهرة

كتب:

منتصر سليمان
12:40 م | الأحد 20 أغسطس 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بإصطدام سيارة " ميكروباص " بـ (طفلة- مقيمة بدائرة القسم) حال عبورها الطريق بدائرة القسم ، مما نتج عنه إصابتها بكسور متفرقة بالجسم .

إصابة

بسؤال كل من  قائد الميكروباص ، والد الطفلة  مقيم بذات العنوان ، أيدا ما سبق ، وإتهم قائد الميكروباص بالتسبب فى إحداث إصابة نجلته ، وتبين سلامة التراخيص.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم منتصر سليمان