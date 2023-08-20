ضبط سائق اصطدم بطفلة أثناء عبورها الطريق في القاهرة
كتب:
منتصر سليمان
12:40 م | الأحد 20 أغسطس 2023
سيارة شرطة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بإصطدام سيارة " ميكروباص " بـ (طفلة- مقيمة بدائرة القسم) حال عبورها الطريق بدائرة القسم ، مما نتج عنه إصابتها بكسور متفرقة بالجسم .
إصابة
بسؤال كل من قائد الميكروباص ، والد الطفلة مقيم بذات العنوان ، أيدا ما سبق ، وإتهم قائد الميكروباص بالتسبب فى إحداث إصابة نجلته ، وتبين سلامة التراخيص.
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.