خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

خدمة «أون لاين» يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لتسهيل الأمور على المواطنين، بدلا من الوقوف لساعات طويلة في المكاتب، من أجل استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا، إذ يمكن لشخص استخراجها من منزله في دقائق قليلة بطرق بسيطة وسهلة. وتقدم «الوطن» خطوات سهلة تساعدك في استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا.

استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا

ويمكن من خلال الخطوات التالية، استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، كالتالي:

- الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة الداخلية الرسمي من هنــا.

- الدخول على الأحوال المدنية، وتسجيل الدخول على الموقع، ثم اختيار خدمة وثيقة زواج وملء البيانات المطلوبة، والقيام باختيار طريقة الدفع، ثم اختيار عدد النسخ المطلوبة.

أماكن استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا

ويمكن أيضا استخراج قسيمة زواج كمبيوتر من الأماكن السابقة، من خلال الذهاب إلى السجل المدني التابع لمنطقتك، وطلب استخراج قسيمة زواج كمبيوتر على أن يتم توافر شروط استخراج قسيمة زواج كمبيوتر في الشخص المقدم للطلب، كما يمكنك اللجوء إلى فروع السجل المدني المنتشرة بالمولات التجارية الضخمة والفروع التابعة لكل مركز علي مستوى المحافظات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا

استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا، لا يحتاج العديد من الأوراق التي يجب تقديمها، فكل الأوراق المطلوبة لاستخراج قسيمة زواج كمبيوتر تتمثل في نموذج لقسيمة الزواج من السجل المدني الذي يتبعه الزوج، مع كتابة جميع البيانات المطلوبة في الوثيقة، فيعتبر استخراج وثيقة الزواج من أسهل الوثائق التي يمكن استخراجها.

الاستعلام عن وثيقة زواج

وأعلنت وزارة الداخلية، عن إجراءات الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي، من خلال إدخال البيانات على موقعها واختيار الاستعلام عن قسيمة الزواج، وسيتم تحويل الاستفسارات تلقائيًا إلى صفحة الخدمة الوطنية الموحدة الخاصة بوزارة العدل، أو الذهاب إلى أقرب فرع للسجل المدني والاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي.