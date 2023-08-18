«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية في كفر الشيخ

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد معك في كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من «قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات».

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل «طبية - إنسانية» استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة «كفر الشيخ» لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

المساعدات العينية

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

مشاركة ضباط وضابطات الشرطة

و شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.