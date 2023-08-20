«مستثمري العاشر» توقّع بروتوكولا مع «رسالة» لتوفير فرص عمل للشباب

وقّعت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يستهدف توفير مزيد فرص العمل للشباب من أٌسر جمعية رسالة، ممن لهم القدرة على العمل في مختلف مصانع المدينة.

الهدف من البروتوكول

وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وممثل توقيع البروتوكول، إنّ البروتوكول يستهدف توسيع دائرة تعاون الجمعية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع، خاصة في خدمات التشغيل والتوظيف وخفض معدلات البطالة.

نص البروتوكول على أن تتولى جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إعداد قوائم باحتياجات المصانع من العمالة بمختلف أنواعها، حتى تقوم جمعية رسالة من خلال نشطائها المنتشرين في مختلف المناطق بتجهيز ملف شخصي لكل طلب توظيف يتضمن البيانات الشخصية وسابقة الأعمال وتحديد الموظفية المناسبة مع مهاراته وتسليها لجمعية المستثمرين، تمهيدا لتوزيعهم على المصانع والشركات.

أهمية توظيف الشباب

وأكد أنّ البروتوكول يستهدف توظيف شباب مدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية من أجل الوفاء باحتياجات المصانع مع المناطق المحيطة، مع قيام الشركات والمصانع بتوفير الخدمات اللازمة للعاملين بها، تعاقدات مجزية وتأمينات اجتماعية ورواتب مناسبة.

على صعيد متصل، اتفقت الجمعيتان على التعاون المشترك في تجهيز إطعام لأسر المسنين والمستحقين على مدار العام لتوفير وجبات غذائية تٌوزع ساخنة على الأسر الفقيرة بشكل آدمي، وجار الاتفاق على تجهيز «مطبخ الخير»، يحتوي على جميع الأدوات اللازمة لتقديم الطعام بأفضل شكل، وتتولى جمعية المستثمرين توفير الاحتياجات لجمعية رسالة لخدمة المستحقين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.