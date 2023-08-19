ملء أوقات الفراغ بفعاليات إيجابية.. مركز شباب السوالم ينظم دورة رياضية

تحت شعار «صيف شبابنا»، نفذ مركز شباب السوالم بسوهاج اليوم السبت، اليوم الأول من الدورة الرياضية في كرة القدم للأطفال تحت سن 12 عامًا، وذلك ضمن الخطة الداخلية للمركز لشهر أغسطس في قسم الرياضة.

غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة

تهدف هذه الدورة الرياضية إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، والعمل على تحسين المستويات الفنية والمهارية للأطفال، والمساهمة في التخلص من التوتر النفسي وتفريغ الانفعالات، والاستفادة من الطاقة الزائدة، ورفع مستوى الكفاءة البدنية والقدرات الحركية.

تنفيذ هذه الأنشطة التي تهدف إلى تلبية احتياجات الشباب

أشاد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بتنفيذ هذه الأنشطة التي تهدف إلى تلبية احتياجات الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية.

ويأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب والرياضة بسوهاج.