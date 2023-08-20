هيئة الاستثمار توضح 7 خطوات لتأسيس شركة «أون لاين»

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خدمة تأسيس الشـركات والمنشـآت في مصر، عبر البوابة الإلكترونية للهيئة eg.gov.gafi.www، والتي من خلالها يستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس وسداد كافة الرسوم والتوقيع إلكترونيًا على مستندات التأسيس عبر البوابة الالكترونية للهيئة واستلام المخرجات من مركزخدمات المستثمرين أو بالبريد.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار.

وقبل البدء في إجراءات التأسيس، يرجي تجهيز كافة البيانات والمستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني للشركة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: https://www.gafi.gov.eg/Arabic/eServices/Pages/Services.aspx?DepartmentID=١

ويجب استخراج توقيع إلكتروني من خلال إحدى شركات التوقيع الالكتروني المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:

1- شركة ايجيبت تراست عبر الرابط التالي: com.egypttrust.online://https2- شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عبر الرابط التالي: http://www.mcsd.com.eg/mcdrca/

كما يتطلب التأسيس الدخول على الرابط التالي: https://www.gafi.gov.eg/Arabic/eServices/Pages/Services.aspx?DepartmentID=١

إجراءات تأسيس الشركات من خلال البوابة الإلكترونية

1- التسجيل وإنشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم على البوابة الإلكترونية للهيئة http://www.gafi.gov.eg/

2- اختيار الشكل القانوني المناسب واستعراض الإجراءات والمستندات والرسوم وزمن أداء الخدمة وبدء تقديم طلب التأسيس.

3- ملء بيانات الشركة (اسم الشركة - المساهمين - النشاط - الموقع - مجلس إدارة الشركة) وتحميل المستندات المطلوبة وإرسال الطلب للمراجعة ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال مساحة العمل الخاصة بالمستخدم الاشعارات المرسلة بالبريد الإلكتروني.

4- سداد رسوم التأسيس الخاصة بكافة الجهات المشاركة في أداء الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.

5- توقيع المستخدم الكترونيًا على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة باستخدام بطاقة الائتمان التوقيع الالكتروني من خلال البوابة.

6- توقيع المستخدم الكترونيًا على محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري باستخدام التوقيع الالكتروني.

7- تتولى الهيئة إنهاء باقي الإجراءات التأسيس نيابة عن العميل، وتقوم باستخراح (تصديق نقابة المحامين، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، الاتحاد العام للغرف التجارية، القيد بالسجل التجاري، استخراج البطاقة الضريبية، فتح الملف التأميني) وتسليم المخرجات بالبريد.