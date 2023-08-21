مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.. تختلف من محافظة لأخرى

أوضحت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، والتي سجلت اختلافات ضئيلة بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة أو محافظة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، وفقا لهيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة 12:58 مساء، وأذان العصر 4:34 مساء، وأذان المغرب 7:29 مساء، وأذان العشاء 8:52 مساء.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الظهر في العلمين 1:07 مساء، والعصر 4:44 مساء، والمغرب 7:40 مساء، وأذان العشاء: 9:03 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الظهر 1:03 مساء، وأذان العصر 4:40 مساء، وأذان المغرب 7:37 مساء، وأذان العشاء 9:0 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الظهر 12:56 مساءً، والعصر 4:33 مساء، والمغرب 7:30 مساء، وأذان العشاء 8:53 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الظهر في سوهاج 12:56 مساء، والعصر 4:28 مساء، والمغرب 7:25 مساء، وأذان العشاء 8:43 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط 12:58 مساء، وأذان العصر 4:30 مساء، وأذان المغرب 7:27 مساء، وأذان العشاء 8:46 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الظهر في أسوان 5 صباحا، وأذان الظهر 12:51 مساء، وأذان العصر 4:19 مساء، وأذان المغرب 7:17 مساء، وأذان العشاء 8:33 مساء.