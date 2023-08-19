مواقيت الصلاة اليوم السبت.. موعد المغرب 7:33 مساء بالقاهرة

كشفت هيئة المساحة المصرية اليوم السبت، مواقيت الصلاة التي سجلت اختلافات ضئيلة، وفق التوقيت المحلي لكل مدينة أو محافظة.

ونوضح في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم السبت في عدد من محافظات الجمهورية، وفق هيئة المساحة المصرية، في إطار الخدمات اليومية التي تقدم للقارئ.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

أما مدينة العلمين، فيؤذن الفجر في تمام الساعة 4:58 صباحًا، الظهر 1:08 مساءً، العصر 4:45 مساءً، المغرب 7:43 مساءً، وأذان العشاء: 9:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يؤذن الفجر في محافظة القاهرة 4:51 صباحًا، موعد أذان الظهر 12:59 مساءً، موعد أذان العصر 4:35 مساءً، موعد أذان المغرب 7:33 مساءً، وموعد أذان العشاء 8:55 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

في تمام الساعة 4:58 صباحًا يؤذن لصلاة الفجر في مدينة أسوان، أذان الظهر 12:52 مساءً، أذان العصر 4:19 مساءً، أذان المغرب 7:19 مساءً، وأذان العشاء 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أما عن موعد أذان الفجر 4:54 صباحًا، موعد أذان الظهر 1:04 مساءً، موعد أذان العصر 4:42 مساءً، موعد أذان المغرب 7:39 مساءً، وموعد أذان العشاء 9:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

ويؤذن للفجر في أسيوط في تمام الساعة 4:58 صباحًا، أذان الظهر 12:59 مساءً، أذان العصر 4:31 مساءً، أذان المغرب 7:29 مساءً، وأذان العشاء 8:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

يؤذن لصلاة الفجر اليوم 4:45 صباحًا، الظهر 12:57 مساءً، العصر 4:34 مساءً، المغرب 7:32 مساءً، أذان العشاء 8:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

في سوهاج يؤذن الفجر في تمام الساعة 4:58 صباحًا، الظهر 12:57 مساءً، العصر 4:28 مساءً، المغرب 7:27 مساءً، وأذان العشاء 8:46 مساءً.