مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. أذان الفجر في القاهرة 4:49 صباحا

أصدرت هيئة المساحة المصرية، وفق بيان صادر عنها كل مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 أغسطس التي سجلت اختلافات ضئيلة سجلتها أغلب المواعيد وفق التوقيت المحلي لكل مدينة أو محافظة.

في إطار الخدمات اليومية التي تقدم للقارئ، نوضح في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في عدد من محافظات الجمهورية، وفق هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

يؤذن لصلاة الفجر اليوم 4:44 صباحًا، الظهر 12:58 مساءً، العصر 4:35 مساءً، المغرب 7:35 مساءً، أذان العشاء 8:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وفي سوهاج يؤذن الفجر في تمام الساعة 4:54 صباحًا، الظهر 12:56 مساءً، العصر 4:27 مساءً، المغرب 7:27 مساءً، وأذان العشاء 8:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

أما مدينة العلمين فيؤذن الفجر في تمام الساعة 4:57 صباحًا، الظهر 1:08 مساءً، العصر 4:46 مساءً، المغرب 7:45 مساءً، وأذان العشاء: 9:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

ويؤذن الفجر في محافظة القاهرة 4:49 صباحًا، موعد أذان الظهر 12:58 مساءً، موعد أذان العصر 4:34 مساءً، موعد أذان المغرب 7:33 مساءً، وموعد أذان العشاء 8:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

في تمام الساعة 4:58 صباحًا يؤذن لصلاة الفجر في مدينة أسوان، أذان الظهر 12:53 مساءً، أذان العصر 4:20 مساءً، أذان المغرب 7:21 مساءً، وأذان العشاء 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أما عن موعد أذان الفجر 4:53 صباحًا، موعد أذان الظهر 1:05 مساءً، موعد أذان العصر 4:43 مساءً، موعد أذان المغرب 7:42 مساءً، وموعد أذان العشاء 9:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

ويؤذن للفجر في أسيوط في تمام الساعة 4:56 صباحًا، أذان الظهر 12:58 مساءً، أذان العصر 4:31 مساءً، أذان المغرب 7:30 مساءً، وأذان العشاء 8:50 مساءً.