«القاهرة الإخبارية»: ديون بريطانيا تصل إلى مرحلة خطيرة لأول مرة منذ 62 عاما

واصلت المملكة المتحدة، الاقتراض للخروج من الصدمات المتلاحقة، إلا أنّ الفاتورة تضخمت وباتت مصدر قلق، في ظل تداعيات الأزمة المالية، التي خلّفتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ديون بريطانيا تصل مرحلة خطيرة منذ 1961.. مخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا»، إذ إنّ أعباء الدين العام في المملكة المتحدة ارتفعت بأكثر من 40% لنحو تريليونين و600 مليار جنيه إسترليني منذ تفشي وباء كورونا، تاركة البلاد مدينة بأكثر من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي لأول مرة منذ عام 1961م.

وبينما ساعد الإنفاق الضخم، الحكومة البريطانية، على التخفيف من حدة الأزمات، إلا أنّه يهدد بتثبيط الاستثمار ودفع المملكة المتحدة إلى دوامة سلبية قد تستمر لسنوات.

وفي يوليو الماضي، حذّر مكتب مسؤولية الميزانية، من أن الدّين قد يتضخم إلى أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي على مدى نصف القرن المقبل.

تفاقم الضغوط بسبب عمليات بيع السندات

وذكر التقرير، أنّ الضغوط تتفاقم بسبب عمليات بيع السندات وسط الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا لقمع التضخم، كما ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة تجاوزت 74.% مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2008 وفقا لـ«بلومبرج».