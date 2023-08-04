«القاهرة الإخبارية»: الحكومة تحتجز 500 من طالبي اللجوء بالباخرة ستوكهولم

انتقادات كثيرة من المنظمات الحقوقية والمواطنين للحكومة البريطانية نتيحة قرار احتجاز 500 شخص من طالبي اللجوء إلى بريطانيا داخل باخرة «ستوكهولم» في عرض البحر.

وبحسب ما نقلت «القاهرة الإخبارية»، فإن إحدى الجمعيات الحقوقية البريطانية وصفت ما فعلته الحكومة بأنّها تستخدم سجنًا عائمًا، وأنّ ما قامت به أمرًا غير مقبول وبعيدًا عن الإنسانية.

بريطانيا تحتجز 500 من طالبي اللجوء داخل باخرة

وأشارت «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ الحكومة البريطانية تسعى لإجبار 500 من طالبي اللجوء للعيش على متن هذه الباخرة، بينما هم يقاومون هذا القرار الجائر إذ تؤجّل السلطات خضوعهم لفحوصات طبية مستمرة تجريها إدارة الصحة والسلامة في ميناء بورتلاند من أجل إتمام اللجوء.

إجراءات قانونية وطعون ضد قرار الاحتجاز

وأكدت أنّ هناك موجة من الإجراءات القانونية والطعون الرسمية على ما تخطط له الحكومة البريطانية من إبقاء هؤلاء داخل الباخرة بسبب مشكلات السلامة داخل السفن وإمكانية تعرضها للحرائق، وكذا الصحة العقلية والظروف البدنية والاكتظاظ داخل السفينة، حيث تعتبر جمعيات حقوقية أنّهم لن يحصلوا على حقوقهم الإنسانية وأن هذا القرار لم يحترم إنسانيتهم.