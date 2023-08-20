«الزراعة» تحذر من مخاطر آفة النيماتودا وتوضح كيفية اكتشافها

حذر معمل خصوبة الدلتا التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خطورة آفة النيماتودا والتي تصيب المحاصيل الحقلية ومزارع البساتين، مطالبا بضرورة تحليل التربة بشكل متكرر للكشف عنها، خاصة مع ظهور أعراض الإصابة في المحاصيل المختلفة.

وأصدر معمل خصوبة التربة بالدلتا التابع لوزارة الزراعة تقريرا يرصد مخاطر النيماتودا وكيفية اكتشافها والمحاصيل التي يمكن أن تتعرض للتلف منها ونستعرضها في النقاط التالية:

- تًشكل النيماتودا أحد أهم العوامل الضارة في إنتاجية المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها سواء كانت أشجارا أم محاصيل.

- النيماتودا، أو الديدان الثعبانية كما تسمى أيضا، كائنات حية ميكروسكوبية وهي تهاجم العديد من النباتات في جذورها تحت التربة وما تسببه لها من تضخم بالخلايا وتلف في النسيج.

- تعيق النيماتودا نقل الغذاء والماء منه إلى باقي أجزائها فوق التربة، فتظهر الأعراض عليها بشكل ضعيف تدريجي لنموها وتقزم في حجمها واصفرار وذبول في أوراقها لتحدث في النهاية موت النبات وفقدانه دون التعرف في غالب الأحيان على المسبب الرئيسي الموجود تحت التربة.

- قد تستغرق وقتا طويلا حتى يتم اكتشافها على الأشجار قد يمتد إلى سنوات، لذا وجب التنويه لخطورة المرض ومعرفة أعراضه إذ أن عددا كبيرا من المزارعين لا يعلمون عنه شيئا ولا يقدمون على مكافحته لعدم علمهم بطبيعة المرض.

- النيماتودا واسعة الانتشار حيث يمكن أن توجد في أي بيئة تتوافر فيها أسباب الحياة فهي توجد في الأراضي الصحراوية الجافة وفي المناطق القطبية وفي مياه الينابيع الحارة وكذلك في أعماق المحيطات.

فوائد مكافحة النيماتودا

- من خلال مكافحة النيماتودا في التربة يمكن أيضاً مكافحة الفطريات والبكتيريا والفيروسات التي تظهر فقط مع وجود النيماتودا في التربة وكذلك مكافحة الكثير من الفطريات والبكتريا المترممة التي تزيد من تعفنات الجذور من خلال مهاجمتها للأجزاء المصابة بالنيماتودا كالعقد والتقرحات وغيرها.

- تؤدى مكافحة النيماتودا إلى إنتاج مجموع جذري سليم وكبير وبالتالي كفاءة عالية للجذور في امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة وهذا من شأنه توفير كميات كبيرة من مياه الري والأسمدة.

- تؤدى مكافحة النيماتودا إلى تماثل في نمو النباتات ونوعية الإنتاج وانتظام في مواعيد العمليات الزراعية كالحصاد أو الجنى وغير ذلك وهذا ما يسهل عمليات التسويق وزيادة الأرباح.

- تؤدى مكافحة النيماتودا إلى زيادة العائد والفائدة من مكافحة الآفات الأخرى فمكافحة الحشرات والأمراض مثلاً بدون مكافحة النيماتودا على النبات نفسه قد لا تؤدى إلى النتائج المتوقعة في زيادة كمية ونوعية المحصول فيصبح الإنفاق على مكافحة هذة الآفات بدون مكافحة النيماتودا قليل العائد والفائدة.

أهم المحاصيل الاقتصادية والنيماتودا المتطفلة عليها

- بنجر السكر وتتسبب في تقرح الجذور.

- الأرز في المشتل وتتسبب في تقرح الجذور حيث تؤدي لاصفرار البادرات·

- الفول السوداني وتؤدي لتعقد الجذور وظهور أورام صغيرة على الجذور الثانوية واصفرار وضعف المجموع الخضري وتظهر الإصابة عند تكوين المجموع الجذري .