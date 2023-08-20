«الزراعة» تعلن السياسة الصنفية لمحصول القمح للعام الجديد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2024/2023، وذلك لزراعة تقاوي القمح في المحافظات المخصصة لكل صنف والتي تتناسب مع طبيعة الأرض والمناخ في كل محافظة، لضمان الحصول على أفضل إنتاجية وأعلى جودة من المحصول، وتجنب تعرض النبات للآفات والأمراض، بناءً على دراسات علمية ونتائج التجارب لمواسم زراعية متكررة، ونستعرض في التالي كل الصنف الملائم لكل محافظة.

- محافظات الوجه البحري وتضم محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، ويوصي فيها بزراعة أصناف قمح «جيزة 171، سخا 95، سخا 96، مصر3، مصر4، سدس 14، سدس 15 ».

-الجيزة ويزرع فيها «جيزة 171، سخا 95، سخا 96، مصر3، مصر4، سدس 14، سدس 15».

أصناف قمح المكرونة

- منطقة مصر الوسطى وتضم محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا ويزرع فيها أصناف «جيزة 171، سخا 95، مصر3، مصر4، سدس 14، مصر 1» بالإضافة إلى أصناف قمح المكرونة بني سويف 5 وبني سويف 7.

- منطقة مصر العليا وتضم محافظات «أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد» ويوصى فيها بزراعة «جيزة 171، سخا 95، مصر 3، مصر4، سدس 14، مصر 1، بني سويف 5، بني سويف 7، سدس 12، جيزة 11».

القمح في الدلتا الجديدة

- الأراضى المستصلحة الجديدة «الدلتا الجديدة، مستقبل مصر شرق العوينات، توشكى) ويوصى فيها بزراعة «جيزة 171 سخا 95، مصر3 ،مصر4، سدس 14، مصر 1، بني سويف 5، بني سويف7 ».