«الزراعة»: نستخدم أحدث وسائل الري.. ونستهدف اكتفاء ذاتيا من محاصيل جديدة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تعمل في التوسع بالمساحات المزروعة وتطبيق المعايير الحديثة والتكنولوجية الحديثة وهناك مشروعات مختلفة في مجالة الزراعة تسهدف 3.5 مليون فدان جدد.

خططة تطوير أساليب الزراعة

وقال خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «من مصر» المذاع على قناة cbc، إن المساحة المزروعة تقد بـ9.7 مليون فدان، وهناك خططة تطوير أساليب الزراعة وتوسع الإنتاج وتحقيق فاض تصديري، وبالفعل حققت الدولة الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل، ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي محاصيل أخرى.

أحدث وسائل الري

وواصل: «لدينا مشروعات زراعية ونستخدم أحدث وسائل الري، وهناك اكتفاء ذاتي لـ6 أشهر من المحاصيل الاستراتيجية، وهناك توسع في المساحات المزروعة وتأمين احتياجات المواطنين».