السفير الكوري خلال زيارته لقناة السويس: مصر نجحت في تبني مشروعات عملاقة

قال السفير الكوري الجنوبي كيم يونج هيون، أن قناة السويس تتمتع بأهمية استراتيجية في المجتمع الملاحي لما تمثله من ممر محوري ومستدام للتجارة الدولية وتجارة كوريا الجنوبية بشكل خاص، معربا عن سعادته واعتزازه بزيارته لقناة السويس في إطار علاقات الشراكة والصداقة الممتدة، بين البلدين.

وقال السفير الكوري خلال لقائه بالفريق أسامة ربيع اليوم، أن نسبة التجارة الخارجية لدولة كوريا الجنوبية تتجاوز الـ 70% مما يجعل من قناة السويس بوابة رئيسية لتجارة كوريا الجنوبية، مشيدا بحجم التطور الهائل الذي تشهده مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.

السفير الكوري: مصر تبنت مشروعات عملاقة

وقال السفير الكوري الجنوبي إن مصر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية شوطا كبيرا في تبني مشروعات عملاقة لتطوير بنيتها التحتية بدءا من تطوير المجرى الملاحي للقناة بحفر قناة السويس الجديدة، مرورًا بمشروعات تطوير موانئ منطقة القناة وشبكة الطرق التابعة لها وإنشاء سلسلة الأنفاق العملاقة وما لها من دور حيوي نحو تسهيل حركة التجارة بمنطقة قناة السويس وجذب الاستثمارات الخارجية.

وتفقد السفير الكوري في جولة بحرية اليوم الأحد، المجرى الملاحي لقناة السويس لمتابعة حرمة السفن كما تفقد بعض المشروعات الضخمة كمشروع أنفاق قناة السويس على هامش زيارته لمحافظة الإسماعيلية.