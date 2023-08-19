سفير كوريا الجنوبية يشارك بحصاد المانجو في ثاني أيام مهرجان الإسماعيلية

شارك كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية في مصر، والوفد المرافق له، محافظة الإسماعيلية، حصاد المانجو في إحدى مزارع المانجو بطريق الإسماعيلية- السويس الصحراوي في ثاني أيام مهرجان الإسماعيلية.

والتقط السفير الكوري حبات المانجو من على بعض الأشجار، كما تفقد بعض أنواع الأشجار وأصنافها الموجودة في الإسماعيلية والتي تتميز بجودتها عن باقي الأصناف في المحافظات الأخرى.

شجيع: السياحة البيئية فرصة لتقارب الشعوب

وقال أحمد شجيع، منسق مهرجان المانجو في الإسماعيلية، إن السياحة البيئية فرصة كبيرة لتشجيع السياحة داخل مصر وفرصة لتقارب الشعوب باختلاف ثقافاتها.

وأضاف شجيع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفير الكوري تفقد مزرعة بالإسماعيلية وتعرف فيها على أصناف المانجو في المحافظة والفرق بينهم كما تناول إفطارا شرقيا من أجود الأصناف المصرية.

شجيع: النسخة الثانية من المهرجان استثنائية

وقال منسق مهرجان المانجو إن النسخة الثانية من المهرجان والتي انطلقت أمس الجمعة كانت استثنائية، مشيرا إلي أن اليوم الأول أمس شهد إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف المحافظات كالقاهرة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط والمنوفية والجيزة.

وتابع أن شوادر المانجو التي تم طرحها في الحديقة المفتوحة بمنطقة نمرة 6 شهدت إقبال كبير من المواطنين علي شراء المانجو خاصة مع توفير أصناف مختلفة بأسعار أقل من أسعار الأسواق الخارجية والبيع بسعر الجملة.