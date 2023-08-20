أداء صلاة الجنازة على الأميرة نورة آل سعود بمسجد الإمام تركي في الرياض

أدى السعوديون صلاة الجنازة على الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، عصر اليوم الأحد، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، بحضور نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، فقد حضر صلاة الجنازة على الأميرة نورة آل سعود، كل من شقيقيها الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، إضافى إلى الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والسفير السعودي لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد.

حضور جنازة الأميرة نورة آل سعود

كما حضر صلاة الجنازة كل من الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن سعود بن محمد، وجمع من المواطنين.

وفاة الأميرة نورة آل سعود

وأعلن الديوان الملكي، في بيان سابق أمس السبت، وفاة الأميرة نورة آل سعود، وجاء في البيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود»، ولفت البيان إلى أن صلاة الجنازة بعد عصر اليوم الأحد، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

مَن هي الأميرة نورة آل سعود؟

الأميرة نورة آل سعود، هي زوجة أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت تشغل موقع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية النسائية ذات الأغراض المتعددة في منطقة القصيم، كما أنها كانت عضواً في مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية.