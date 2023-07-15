الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وذكر الديوان الملكي السعودي، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، قبل قليل، أنه سيصلى على جثمان الأميرة الراحلة بعد صلاة العصر، غداً الأحد، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، في مدينة الرياض.

ووفق ما أوردت وسائل إعلام ومواقع سعودية، تعتبر الأميرة حصة، المولودة في يناير عام 1966، من رائدات الأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية.