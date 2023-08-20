أماكن ماكينات الدفع الإلكتروني بمحطات القطارات على مستوى الجهورية

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة الدفع بالكروت الذكية، التي تتمثل في «كروت الائتمان وكروت الخصم المباشر الـDebit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني POS لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بالمحطات المختلفة.

ماكينات الدفع الإلكتروني بمحطات القطارات

وبلغ عدد ماكينات الدفع الإلكتروني لحجز تذاكر القطارات، 100 ماكينة بالمحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، بإجمالي 54 محطة في المرحلة الأولى، ويجري تشغيلها في بقية المحطات تباعا، ليصبح بإمكان المواطنين الدفع عن طريق تلك الكروت الذكية أو الدفع النقدي.

أماكن تواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بمحطات القطارات

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجهور القراء تستعرض «الوطن» أماكن تواجد ماكينات الدفع الإلكتروني باستخدام الكروت الذكية بمحطات القطارات على مستوى الجمهورية، والتي جاءت على النحو التالي:

منطقة القاهرة الكبرى

وتشمل المحطات الآتية:

- القاهرة: 17 ماكينة.

- الجيزة: 3 ماكينات.

منطقة غرب الدلتا

وتشمل المحطات الآتية:

- سيدي جابر: 6 ماكينات.

- الإسكندرية: 4 ماكينات.

- كفر الدوار: 1 ماكينة.

- أبو حمص: 1 ماكينة.

- مرسى مطروح: 1 ماكينة.

منطقة شرق الدلتا

وتشمل المحطات الآتية:

- الزقازيق: 3 ماكينات.

- مينا القمح: 1 ماكينة.

- أبو حماد: 1 ماكينة.

- التل الكبير: 1 ماكينة

- الإسماعيلية: 2 ماكينة.

- القنطرة: 2 ماكينة.

- بورسعيد: 2 ماكينة.

منطقة وسط الدلتا

وتشمل المحطات الآتية:

- طنطا: 5 ماكينات.

- بنها: 3 ماكينات.

- قويسنا: 1 ماكينة.

- بركة السبع: 1 ماكينة.

- كفر الزيات: 2 ماكينة.

- المحلة الكبرى: 1 ماكينة.

- طلخا: 1 ماكينة.

- المنصورة: 3 ماكينات.

- دمياط: 1 ماكينة.

المنطقة الوسطى

وتشمل المحطات الآتية:

- بنى سويف: 1 ماكينة.

- الواسطى: 1 ماكينة.

- مغاغة: 1 ماكينة.

- المنيا: 1 ماكينة.

- بني مزار: 1 ماكينة.

- أبو قرقاص: 1 ماكينة.

- ملوي: 1 ماكينة.

- أسيوط: 2 ماكينة.

- ديروط: 1 ماكينة.

- منفلوط: 1 ماكينة.

- القوصية: 1 ماكينة.

- طما: 1 ماكينة.

- طهطا: 1 ماكينة.

- سوهاج: 3 ماكينات.

- نجع حمادي: 1 ماكينة.

- دشنا: 1 ماكينة.

- فرشوط: 1 ماكينة.

المنظقة الجنوبية

وتشمل المحطات الآتية:

- الأقصر: 2 ماكينة.

- قوص: 1 ماكينة.

- قفط: 1 ماكينة.

- قنا: 1 ماكينة.

- أسوان: 2 ماكينة.

- دراو: 1 ماكينة.

- كوم امبو: 1 ماكينة.

- كلابشة: 1 ماكينة.

- سلوا: 1 ماكينة.

- إدفوا: 1 ماكنية.

- السباعية: 1 ماكينة.

- إسنا: 1 ماكينة.

- أرمنت: 1 ماكينة.

كيفية استرجاع تذاكر القطارات بكروت الائتمان؟

وفيما يتعلق باسترجاع التذاكر، التي جرى شراؤها عن طريق الكروت الذكية، وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، يتم استرداد المبلغ نقدا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقا للقواعد المتبعة في حالة استرداد التذاكر.