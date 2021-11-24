تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل في المناطق الأثرية والمتاحف، بدأ اليوم تفعيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الالكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك، والتي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن تشغيل المرحلة الأولى من منظومة التذاكر تُمكن السائحين من الحصول على تذاكر دخول المعابد إلكترونيا وسداد قيمتها باستخدام كروت الائتمان ويتم قرائتها باستخدام قارئ يدوي.

وأشار إلى استكمال المنظومة الإلكترونية وتركيب وتشغيل البوابات الاكترونية بالمعابد وذلك فور الانتهاء من فعاليات احتفالية الأقصر المقررة غدا الخميس.

و اضاف انه من المقرر متابعة اعمال مشروع التحول الاكتروني في منطقة البر الغربي ، والتي تأتي ضمن مشروع الوزارة لتطوير خدمات الزائرين في أكثر من ٣٠ موقع اثري ومتحف على مستوى الجمهورية و منها استخدام التذاكر الاكترونية بدلا من الورقية وتركيب بوابات إلكترونية.

ويذكر انه قد تم تشغيل منظومة البوابات الاكترونية في كل من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة الأهرامات.