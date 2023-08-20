التحفظ على 575 حالة إشغال طريق في حملة بحي المنتزة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه في إطار مواجهة ظاهرة الإشغالات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بحي المنتزة أول بشن حملات على مدار اليوم للتصدي لظاهرة التعدي على الطريق العام ورفع أي إشغالات تعيق حركة الطريق العام والمارة واصلت إدارة إشغال الطريق جهودها لمواجهة ظاهرة الاشغالات التي تحتل الأرصفة.

575 حالة إشغال

وأضاف رئيس حي المنتزة أول لـ«الوطن»، أن الطريق ملك المواطن لذلك لن نتهاون في المحافظة على حق المواطن في السير الآمن وعدم إعاقة حركة المرور لذلك قام مدير إدارة إشغال الطريق ومعاوني الإدارة بشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق العام بشارع مصطفى كامل وخلف فتح الله وشارع ابن سلامة و شارع أمين حسونة وشارع محمد نجيب وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة بإجمالي عدد «575» حالة إشغال متنوع.

إزالة حواجز

وأشار إلى أنه جرى أيضاً إزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش بالطريق العام والتي وضعها بعض أصحاب المحلات بحجة عدم ركن السيارات أمام محلاتهم، وتستمر الحملات للقضاء على هذه الظاهرة وفتح الطريق أمام المارة وللسيولة المرورية.