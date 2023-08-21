الكاتب الصحفي أحمد عطا الله يكشف لـ«ملعب الفن» عن سبب دخوله مجال الصحافة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد عطا الله، إنه يحب السيرة الهلالية وصوت الشاعر علي جرمون، مشيرًا إلى أن أبطال السيرة لهم حكايات أسطورية، وبالتالي فإنه تعلم كثيرا من هذه الأجواء في أول 15 سنة من حياته، ويعتبرها بمثابة الكنز الحقيقي في حياته، حيث إن ما تعلمه فيها ما يزال يؤثر فيه.

وأضاف، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «في الجامعة، تم الإعلان عن جدول امتحان الترم، لكنني كنت قد تأخرت كثيرا وطلبت من الجامعة أن ألتحق بها، وتحديدا بأسهل قسم، فاقترح عليّ الموظف الالتحاق بقسم الصحافة في كلية الآداب جامعة سوهاج».

وتابع عطا الله: «كانت الأجواء رائعة وكان الطلاب يهتمون بنجوم الصحافة الذين يكتبون في الصحف، فقلت في نفسي لماذا لا أكتب في صحيفة ما، ومن هنا بدأت الحكاية».