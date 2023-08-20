مصطفى عمار: الحضارة المصرية القديمة تؤكد أننا شعب فنان بالفطرة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، إن مصر وهبها اللهُ العديد من المواهب التي تطرحها أرضها دائما، في الشعر والتمثيل والنحت، وكل أشكال الفنون التي عرفتها البشرية منذ أن خلق الله الحياة على أرضها.

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن الحضارة المصرية القديمة تؤكد أننا شعب فنان بالفطرة، وأن مصر بلد كبير جدا، وبمرور السنوات، استطاعت أن تحصل على مكانة «هوليود الشرق».

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «مفيش فنان سواء ممثل أو مغني يقدر ياخد ختم العبور لقلوب المشاهدين إلا بعد النجاح في مصر، والصعيد حالة غريبة جدا، نبتتها طيبة مليئة بالشعراء، والكتاب والفنانين الرائعين، ومن هؤلاء الكتاب والباحثين الكاتب الصحفي أحمد عطا الله».