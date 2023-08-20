مصطفى عمار يستضيف أحمد عطا الله في «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت» الليلة

يحل الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله، الليلة، ضيفًا على برنامج «ملعب الفن»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على الهواء مباشرة، في تمام الساعة الـ11 مساءً على راديو «أون سبورت إف إم».

ويكشف «عطا الله»، خلال اللقاء العديد من الكواليس حول علاقته بالكتابة وتطورها وكتبه التي ترصد تفاصيل إنسانية مثل: «الناس دول - حكايات من لحم ودم»، «مريم.. مع خالص حبي واعتقادي»، وكيف جاءته فكرة أول رواياته «غرَب مال.. ما لم يحكه جرمون في السيرة الهلالية»، وكتابه في الشعر «بتضحك لما أكون غايب»، والمجموعة القصصية «الحتة بتاعتي»، وكتابه الساخر «صعيدي في الجنة و3 في النار».

كما يتحدث «عطا الله» عن برنامجه التليفزيوني «مصر تغني»، ولماذا تأخرت فكرة ظهوره إلى النور لمدة 8 سنوات، و ا علاقة هذا البرنامج بتراث مصر الغنائي وكيفية الحفاظ عليه.

يُذكر أنَّ برنامج «ملعب الفن» يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ11 مساءً على الهواء مباشرة عبر راديو «أون سبورت إف إم»، من تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.