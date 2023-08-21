تفاصيل المنح التعليمية المقدمة من الجامعات البريطانية.. وشروط الالتحاق

يهتم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة بمعرفة تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية والأوروبية خلال تلك الفترة، خاصة مع اقتراب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2023.

كيفية الحصول على منحة مجانية في إحدى الجامعات البريطانية

ويرغب أيضا طلاب الدراسات العليا الراغبين في الحصول على منح تعليمية مجانية في الجامعات البريطانية كونها تعتبر من أشهر جامعات العالم، ما نرصده خلال التقرير التالي:

الحصول على منحة دراسية من خلال أحد البرامج للدراسة في جامعات بريطانيا، إذ تعتبر أفضل الفرص التي يمكن الحصول عليها لطلاب الدراسات العليا.

- منحة جامعة كامبريدج

جامعة كامبريدج البريطانية تقدم سنويا عدد من المنح للطلاب المتفوقين جامعيا من أي دولة عربية أو أوروبية، للاستكمال الدرسات العليا بالجامعة، وتوفر المنحة كل تكاليف الدراسة.

- منحة جامعة أكسفورد

منحة مقدمة من جامعة أكسفورد، لـ140 طالبا من الدرسات العليا سنويا.

- منحة جامعة إيدنبراغ

مخصصة لـ30 دارسا من الراغبين فى الحصول على الدكتوراه أو الماجيستير، وتشمل المنحة تكاليف الدراسة فقط.

- منحة جامعة دنيس هولاند

منحة مقدمة من بجامعة كلية لندن UCL لجميع طلاب الدراسات العليا المتفوقين من أى دولة عربية او اوربية، وتتيح للطلاب الحصول على 9000 جنيه إسترليني.

شروط الحصول على المنح التعليمية

الشرط الوحيد أمام الطلاب الراغبين في الحصول على المنح، أن يكونوا من المتفوقين دراسيا فى شهادة بكالوريوس، كما أن المنح مقدمة للدراسات العليا والماجسيتير والدكتوراة فقط.