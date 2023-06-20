جامعة الإسكندرية: توفير منح دراسة لشباب سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس 

أكد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، على إتاحة الفرصة لشباب سيناء بالانخراط في المجتمع المصري من خلال المنح الدراسية داخل الجامعات الحكومية والأهلية، مؤكدا استعداد جامعة الإسكندرية لاستقبالهم بكلياتها المختلفة.

مناقشة قواعد تحويلات الطلاب في جامعة الإسكندرية

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس القواعد المنظمة لتحويلات الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، اليوم، مع وضع طلاب سيناء في الاعتبار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

استعراض ملتقى اتحاد الجامعات العربية

في سياق متصل استعرضت الدكتورة صديقة لاشين أستاذ المسرح بكلية الآداب، والدكتورة، ريم حافظ مسئول برنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب تقريرًا عن تمثيل جامعة الإسكندرية بملتقى اتحاد الجامعات العربية والذى أقيم في المملكة المغربية في الفترة من 1 مايو حتى 5 مايو 2023.

تبادل طلابي بين جامعة الإسكندرية والجامعات العربية

وتناول هذا العرض اهم فرص التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية والجامعات العربية المشاركة في الملتقى وقد حصدت جامعة الإسكندرية 22 فرصة تدريبية لطلاب الجامعة بمختلف المجالات العلمية والأدبية لطلاب الجامعة.