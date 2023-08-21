«الشباب والرياضة»: تنفيذ مشروع المساحات الآمنة في 5 محافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المشروعات والأنشطة الشبابية التي تستهدف تمكين الشباب من الجنسين، من خلال مشروعات ريادة الأعمال للشباب، وملتقيات التوظيف وتنمية قدراتهم وطاقاتهم في كافة مجالات الحياة، وتوعيتهم بالجوانب الايجابية التي تساهم في زيادة الشعور بالانتماء ورفعة الوطن وتنمية الشعور بالحفاظ على مقدراته.

أنشطة مشروع المساحات الآمنه

أصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه أنها تنفذ من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أنشطة مشروع المساحات الآمنة المنفذة بمحافظات الشرقية، القليوبية، الجيزة، دمياط، أسوان، إذ يضم المشروع عدد 9 مساحات آمنة للسيدات والفتيات، وهي (العاشر من رمضان، مركز شباب الشمس، مركز شباب الزهور، مركز شباب العبور، دمياط الجديدة، مركز شباب أرض اللواء، مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب بدر أسوان، مركز شباب الحصايا أسوان)، وجار تجهيز المساحة الآمنة بالمعادي الجديدة بمحافظة القاهرة.

التوعية ضد الممارسات الضارة

وتتنوع أنشطة المساحات الأمنة حيث تشمل العديد من الموضوعات منها (التوعية ضد العنف القائم على النوم الاجتماعي- رفع الوعي بالصحة الإنجابية- الدعم النفس اجتماعي- التدريبات الحرفية - التوعية ضد الممارسات الضارة - التمكين الإقتصادي).

الاستجابة الطارئة للأزمة السودانية

ويضم المشروع الاستجابة الطارئة للأزمة السودانية والتي شملت 5 مساحات آمنة، إذ يجرى تكثيف الخدمات المقدمة وتزويدها بخدمات توزيع حقائب الكرامة الأساسية التي تشمل أدوات النظافة الأولية، وخدمات إدارة الحالة والخدمات الطبية.