انطلاق معسكر ريادة الأعمال والتفكير التصميمي بجامعة بنها 15 أغسطس

أعلنت جامعة بنها انطلاق معسكر ريادة الأعمال والتفكير التصميمي بالجامعة، تحت شعار «حان وقت تحويل أفكارنا إلى شركات»، اعتبارا من 15 أغسطس الجاري لمدة 6 أيام إلكترونيا عبر تطبيق «Zoom».

معسكر ريادة الأعمال والتفكير التصميمي

وأوضح بيان صادر عن الجامعة، أن المعسكر يقام تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مراحل معسكر ريادة الأعمال بجامعة بنها

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن المعسكر الذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بالجامعة، يشمل 3 مراحل كالتالي:

- توليد الأفكار «Ideation Camp»

- ريادة الأعمال والتفكير التصميمي «Camp Entrepreneurship and Design Thinking»

مسابقة «Start Up Weekend»

الفئات المتاح لها المشاركة في معسكر جامعة بنها

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الفعالية تقام افتراضيا عبر برنامج زووم بداية من 15 أغسطس 2023 ولمدة 6 أيام، مشيرا أن التدريب متاح لمشاركة طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.

ويهدف معسكر ريادة الأعمال بجامعة بنها إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة، وفي نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة حضور، ويمكن التسجيل في المعسكر من هـنــا.

تعزيز روح الابتكار بجامعة بنها

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن اهتمام الجامعة بريادة الأعمال يأتي في إطار كونها ساحة للتعاون والتعليم فريدة من نوعها، تهدف إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار في جامعة بنها باعتبارها حاضنة لكافة الابتكارات، خاصة أن أبناء جامعة بنها حققوا إنجازات كبيرة في البحث العلمي والابتكار على مستوى العالم.