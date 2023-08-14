انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لدعم ريادة الأعمال للمزارعين بالإسكندرية

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون المستمر بين منظمة العمل الدولية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تمكين المزارعين اقتصاديا ودعم ريادة الأعمال، بدأت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بريادة الأعمال «حقيبة المضي قُدما» بمحافظة الإسكندرية، والمنفذة بالقاعة الإرشادية بمديرية الزراعة بالإسكندرية، لمدة 4 أيام.

فائدة الدورة التدريبية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الدكتورة منى سلامة، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية محافظة كفر الشيخ ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، فتحت باب النقاش في بداية اليوم التدريبي مع المتدربين حول موضوع التدريب وأسباب الاهتمام والفائدة التي ستعود من التدريب والهدف منه، ثم تناولت الحديث حول الفرق بين النوع البيولوجي والنوع الاجتماعي وتأثير كل منهما في اختيار المشروع.

كيفية اختيار المشروع

وأشارت المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، أن الحوار مع المتدربين دار حول المشروعات المختلفه التي يمكن القيام بها، وتم عمل تدريب عملي لمشروع صناعة الإكسسوارات عن طريق تقسيم المتدربين لمجموعات مطلوب منهم تنفيذ المشروع في وقت محدد ودقة وإتقان للمنتج والتسويق له عمليا.

كما تم عمل ورش عمل لكل مجموعة لتدريبهم على كيفية اختيار المشروع المناسب وعمل تقييم يوضح المشروع المناسب وفقا للمهارات والقدرات والموارد المالية والمواد الخام والأدوات والمعدات والطلب والمنافسين.