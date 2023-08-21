انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في السويد بمشاركة وزير الري اليوم

تنطلق، اليوم الاثنين، في العاصمة السويدية «ستوكهولم» اجتماعات الأسبوع العالمي للمياه لمناقشة قضايا المياه، وذلك بحضور 3 آلاف مشارك من 130 دولة، وبمشاركة 300 منظمة دولية هذا العام، ومشاركة بعض رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، حيث يناقش الأسبوع أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الموارد المائية والري يصل السويد

ووصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، للعاصمة السويدية ستوكهولم أمس للمشاركة في الأسبوع العالمي للمياه، وذلك تلبيةً لدعوة الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الأسبوع، حيث من المقرر أن يلتقى «الوزير» عدداً من الوزراء وكبار مسؤولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.

وتناقش فعاليات المؤتمر تنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة والصرف الصحى والصحة، المرتبطة بمياه الصرف الصحي، وكذلك التمويل والإدارة المتكاملة للمياه الحضرية والأغذية المتصلة بالتغذية والمياه، فيما يتعلق بالنزاعات والدول الهشة كذلك يناقش خزانات المياه الارضية المشتركة وكيفية الاستفادة منها بين الدول الأعضاء ومن بينها خزان الحجر الرملي النوبي بين مصر والسودان وليبيا وتشاد.

تنظيم أسبوع المياه بشكل سنوي منذ عام 1991

يذكر أن الأسبوع العالمي للمياه ينظمه معهد ستوكهولم الدولى للمياه بشكل سنوي منذ عام 1991، ويشكل محفلاً عالمياً لاستعراض التقدم المحرز، كما يقوم ببناء القدرات وتعزيز الشراكات على مستوى العمليات الدولية المتصلة بالمياه والتنمية.

ويعتبر الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم منبراً فريداً لعرض ومناقشة القضايا المائية فى مناخ يتيح فرص التواصل العالمي بين المشاركين، وتسعى جميع الجهات المعنية بموارد المياه فى العالم للتنافس ضمن فعاليات هذا المنتدى.