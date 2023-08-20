وزير الري يصل ستكهولم للمشاركة في الأسبوع العالمي للمياه

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في الأسبوع العالمي للمياه، الذي يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

وقال وزير الري، إن المشاركة في هذا المؤتمر المهم تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدي للمشاركة في فعاليات الأسبوع، وحرصا على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه القطاع.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسؤولي المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.