وزير الري يقيم موسم الزراعات الصيفية مع مهندسي إقليم غرب الدلتا

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لقاءا مع مهندسي إقليم غرب الدلتا لوزارة الموارد المائية والري بمقر نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة لاستعراض أسباب شكاوى انقطاع المياه في الترع وسبل عدم تكرارها.

وأكد الوزير في كلمته أن زيارته للمحافظة تأتي في إطار تقييم موسم الزراعات الصيفية والتعرف على التحديات التي يواجهها الموسم سواء من ارتفاع درجات الحرارة، أو زيادة الطلب على المياه، كذلك العقبات التي يواجهها مهندسو الوزارة بمختلف قطاعاتها أثناء التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية بهدف وضع الحلول والآليات المناسبة لأداء موسم أكثر نجاحا، لافتا إلى أنه سوف يكرر مثل هذه الاجتماعات في محافظات أخرى لوضع صورة عامة وسيناريوهات تتناسب مع التحديات المستمرة التي تواجهها الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية المتزايدة للبلاد في أراضي التنمية المختلفة.

سويلم: إجراء دراسة شاملة لاختيار أنسب المواد الصديقة للبيئة

وأوضح الوزير في تصريحات له أنه كلف المعاهد البحثية التابعة للوزارة لإجراء دراسة شاملة حول اختيار أنسب المواد الصديقة للبيئة واستخدامها في تبطين وتأهيل الترع الفرعية بما يسهم في التخلص من نواتج التطهير لشبكة المجاري المائية بشكل بيئي وآمن ويحافظ في نفس الوقت على المنسوب التصميمي للشبكة في مختلف المحافظات لحمايتها من التعديات وضمان وصول المياه لمختلف الزراعات بالكميات وفي الأوقات المناسبة.

وأضاف أنه يتم حاليا مراجعة المناسيب التصميمية لشبكة الترع والمصارف خاصة أنه مر عليها عقود طويلة تسببت في بعض التقصير في توزيع المياه، وبما يساهم في ترشيد المياه بالشكل المطلوب.