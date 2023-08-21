وزارة العمل: نستهدف تنظيم 655 دورة تدريبية بالمحافظات خلال 2024

أكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين، أنها تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني خلال الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023-2024، وذلك عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المملوكة للوزارة في كل المحافظات، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها نظمت 502 دورة تدريبية خلال العام 2022-2023، ونجحت في تخريج آلاف الشباب المؤهلين للعمل في 16 مهنة مطلوبة لسوق العمل الحالي.

إطلاق 9 عربات تدريب متنقلة جديدة

وقالت وزارة العمل، إنها تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق 9 عربات تدريب متنقلة جديدة، لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «مهنتك مستقبلك».

وبحسب البيان، دعا وزير العمل حسن شحاتة كل المديريات بالمحافظات لتكثيف الجهود لإنجاح خطة التدريب المهني الجديدة، والإعلان عن عمليات تدريب على أوسع نطاق لجذب الشباب نحو الإقبال على التدريب وتأهيل نفسه لسوق العمل تماشياً مع خطة الدولة المصرية.

ودعا الوزير الشباب إلى التقديم في هذه الدورات لتأهيل نفسه لسوق العمل، والاستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة في هذا المجال، وسرعة التقديم للتدريب على المهنة التي تناسبه، والموجود تفاصيلها على موقع الوزارة.

وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومتنقلة

وبحسب البيان، فإن خطط التدريب المهني التي تُنفذها وزارة العمل، وتجهيز وحدات التدريب الثابتة والمُتنقلة، يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، ثم صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003 حتى الآن 175 مليونًا و421 ألف جنيه، على منظومة التدريب والتأهيل، ليستمر فى دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى مع شركاء التنمية والعمل، وليتسع دوره فى الفترة المقبلة فى دعم تدريب ذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل.

وأشار البيان، إلى أن عدد وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة على مستوى الجمهورية حتى الآن 75 مركزاً، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، موضحة أن مدة التدريب تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وذكرت الوزارة، أنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية من خلال التوجه لمقر مديريات العمل بالمحافظات، ومقرات مراكز التدريب المهنى الموضحة بموقع الوزارة الرسمي، للتسجيل بالدورات التدريبية، وسيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

وتشترط الوزارة في الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 الى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.