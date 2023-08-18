انطلاق وحدة تدريب متنقلة في أسوان لتأهيل الشباب إلى سوق العمل

أعلنت مديرية العمل في محافظة أسوان، عن انطلاق وحدة التدريب المتنقلة في قرى ونجوع المحافظة، حيث استقبلتها مدينة نصر النوبة بهدف تدريب سكان المدينة على مهنة الخياطة والتفصيل، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة «مهنتك مستقبلك» بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة.

تهدف إلى تأهيل الشباب إلى فرص العمل

من جانبه قال فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، إن الهدف من هذه المبادرات هو توفير برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل تناسب احتياجات سوق العمل، بحيث يتمكنون من دخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة تعزز مستوى معيشتهم.

وحدة متنقلة لتدريب الفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل

وأوضح مدير المديرية أن الوحدة المتنقلة انتقلت للبدء في التدريب المهني للفتيات في أسوان على مهنة الخياطة والتفصيل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج الأول في الأسبوع المقبل لمدة شهر، بإجمالي 150 ساعة تدريبية صباحية ومسائية.

وأكد أن البرنامج سيقدم مناهج تدريبية تشمل أحدث الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الخياطة والتفصيل، وتعليم المتدربين الفنون والمهارات اللازمة بواسطة مدربين ماهرين تم اختبارهم في الوزارة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، بهدف تزويد المتدربات بمهارات جديدة وتأهيلهم لدخول سوق العمل أو تأسيس مشروع خاص بهم يساهم في تحسين ظروف حياتهم، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى ونجوع مدينة نصر النوبة.

شروط تلقي التدريبات المهنية بأسوان

وأشار إلى أن الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة يمكنهم التقدم في مراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة، وكذلك من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ويشترط أن يكونوا في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة.