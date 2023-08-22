مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.. الظهر في القاهرة 12:58 مساء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، التي سجلت اختلافات ضئيلة بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة أو محافظة.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، بحسب ما أعلنت هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة 4:54 صباحا، والظهر 12:58 مساء، والعصر 4:33 مساء، والمغرب 7:28 مساء، والعشاء 8:51 مساء.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر في العلمين 5:01، والظهر 1:07 مساء، والعصر 4:44 مساء، والمغرب 7:39 مساء، والعشاء: 9:02 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر في الإسكندرية 4:56، والظهر 1:03 مساء، والعصر 4:40 مساء، والمغرب 7:36 مساء، والعشاء 8:59 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر في دمياط 4:48 والظهر 12:56 مساءً، والعصر 4:33 مساء، والمغرب 7:29 مساء، وأذان العشاء 8:52 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في سوهاج 5:0 صباحا، والظهر 12:56 مساء، والعصر 4:27 مساء، والمغرب 7:24 مساء، وأذان العشاء 8:42 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر في أسيوط 5:01، والظهر 12:58 مساء، وأذان العصر 4:30 مساء، وأذان المغرب 7:26 مساء، وأذان العشاء 8:45 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان 5 صباحا، وأذان الظهر 12:51 مساء، وأذان العصر 4:19 مساء، وأذان المغرب 7:16 مساء، وأذان العشاء 8:32 مساء.